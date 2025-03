Inzaghi: «L’Inter ha un cuore immenso. Feyenoord squadra intensa!»

Simone Inzaghi ha commentato il match pareggiato dalla sua Inter contro il Napoli con il punteggio di 1-1. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL PUNTO – Simone Inzaghi può essere soddisfatto a metà di com’è andata la sfida del Maradona tra l’Inter e il Napoli. Il risultato finale di 1-1, maturato con la rete dei partenopei nel finale, si associa a una prestazione non ottimale sul piano del gioco e dell’intensità mostrata dai nerazzurri nel secondo tempo. Per questo il tecnico piacentino non può essere del tutto contento della gara, consapevole dell’occasione sprecata di potersi portare a +4 sulla più immediata inseguitrice.

Inzaghi sulla prestazione dell’Inter contro il Napoli e sul prossimo impegno con il Feyenoord

IL COMMENTO – Inzaghi si è così espresso a Rai Radio 1 sull’andamento del match contro il Napoli: «Non ho nulla da dire ai ragazzi, hanno un cuore immenso. Nella ripresa è subentrata un po’ di stanchezza, con il Napoli che è uscito alla distanza. Ricordiamoci che avevamo di fronte una signora squadra, contro la quale abbiamo difeso bene tranne che in occasione del loro gol. Ora l’Inter è attesa da altre 11 sfide in Serie A, vedremo come andrà».

PROSSIMA SFIDA – Inzaghi si è infine pronunciato sulla prossima gara tra Feyenoord e Inter: «Occorre fare un ottavo di finale sapendo che sarà durissima. Abbiamo osservato la prestazione degli olandesi in casa con Milan e Bayern Monaco. Si tratta di una squadra intensa, che viene trascinata dal suo pubblico, contro la quale vorremo fare del nostro meglio».