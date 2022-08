Inzaghi: «Inter-Cremonese partita complicata! Cercheremo di fare una gara di un certo tipo»

Inzaghi ha parlato su DAZN prima di Inter-Cremonese sottolineando l’importanza di un aspetto per far cercare di far male alla squadra neo-promossa.

SQUADRA ANALIZZATA – Le parole di mister Simone Inzaghi prima dell’importante sfida contro la Cremonese a San Siro: «Tutte le partite sono complicate, la Cremonese l’abbiamo analizzata. Cercheremo di fare una gara di corsa perché è così che si vincono le gare».