Inzaghi: «Inter, così fa male. Radu? Rimprovero il gol di Arnautovic!»

Inzaghi evidentemente deluso dopo Bologna-Inter 2-1, il tecnico nerazzurro ci tiene a sottolineare che il primo errore, però, è quello sul gol di Arnautovic. Di seguito le sue parole su DAZN.

SCONFITTA CHE FA MALE – Simone Inzaghi dopo Bologna-Inter terminata sul punteggio di 2-1, su DAZN ha parlato così: «C’è delusione dopo una partita persa in questo modo. L’umore non è dei migliori, Radu ha fatto degli errori come li può fare chiunque. Quando sbaglia un problema è più evidenziato. Dobbiamo reagire e sappiamo che è una sconfitta che brucia. Giochiamo tra tre giorni e anche una finale, non siamo più padroni del nostro destino. Dovevamo uscire meglio su Barrow e marcare meglio Arnautovic tra terzo e quinto, abbiamo pagato il suo gol. Nel secondo tempo abbiamo approcciato bene i primi 15-20 e ci siamo innervositi. Poi c’è stato quell’autogol che brucia, dobbiamo andare avanti a testa alta e siamo ancora a due punti dal Milan. Questa sconfitta non deve condizionare, ora dobbiamo rincorrere. È già successo, dobbiamo vincerle tutte guardando anche gli altri. Partita indirizzata nel migliore dei modi e poi siamo mancati nell’occasione di Arnautovic, perché avevamo approcciato bene e dovevamo essere più concentrati, non possono segnare così».