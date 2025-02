Inzaghi: «Inter tiene alla Coppa Italia. Sto molto bene qui, ma ci sono risultati da centrare!»

Simone Inzaghi si è pronunciato nel pre-partita di Inter-Lazio, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha parlato a Sport Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Lazio. Il tecnico ha affrontato vari temi: «Teniamo alla Coppa Italia, ma sappiamo di incontrare una squadra di assoluto valore. Ci sarà da fare una partita importante. Sappiamo che comincerà un bel tour de force, ci sarà da cambiare cercando di recuperare nuovi giocatori. Purtroppo stasera ci mancano Thuram, Carlos Augusto e Zalewski che ci avrebbero dato una mano nelle rotazioni. Il nostro obiettivo è fare una grande gara per arrivare alle semifinali. Io sto molto bene all’Inter, c’è grande sintonia tra tutti i reparti. Poi, chiaramente ci sono risultati sportivi da centrare, per ora ancora in ballo. Chiaramente, le parole rivolte dai dirigenti nei miei confronti mi fanno felice».