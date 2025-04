Inzaghi: «Inter, concentrazione alta! Su Thuram e Dumfries…»

La Serie A non si ferma neanche il giorno di Pasqua: oggi alle 18.00 va in scena Bologna-Inter per la trentatreesima giornata. Prima della gara Simone Inzaghi risponde alle domande dei giornalisti di Sky Sport

L’AVVERSARIO – Simone Inzaghi esprime le proprie considerazioni pochi minuti prima dell’inizio di Bologna-Inter: «Pressione? Affrontiamo questa partita col giusto entusiasmo e voglia. Il Bologna è un’ottima squadra, in salute e ben allenata. In casa ha perso solo col Verona quando era in dieci uomini, quindi ci vorrà una grandissima attenzione e una partita da squadra importante».

Inzaghi nel pre partita di Bologna-Inter

SCELTE – Sulla gara prevista allo Stadio ‘Renato Dall’Ara’ Simone Inzaghi dichiara: «Ho fatto le scelte come sempre, cercando di capire un po’ la partita che andavamo ad affrontare che è molto difficile contro il Bologna. Ho cambiato il meno possibile, ho fatto qualche aggiustamento ma c’è massima fiducia in quelli che iniziano. Stiamo anche recuperando giocatori che erano fuori. Aspettiamo Dumfries e Zielinski al più presto. Abbiamo avuto questo problemino con Thuram ma non penso che starà fuori tanto».

RIENTRI – Simone Inzaghi prosegue aggiornando anche sulla situazione dei tre infortunati dell’Inter: «Zielinski, Dumfries e Thuram bisognerà valutarli giorno per giorno. Ormai i primi due hanno avuto die problemi importanti che sono durati parecchio ma sono in fase di recupero e la prossima settimana dovrebbero tornare a lavorare con noi. Thuram ha avuto un risentimento, per mercoledì penso sia presto però li aspettiamo tutti e tre».