Inzaghi: «Inter concentrata, bravi tutti! Con il Viktoria Plzen mai facile per nessuno»

Inzaghi si complimenta con la squadra per la vittoria contro il Viktoria Plzen. Di seguito le sue parole su Sportmediaset dopo la partita vinta 0-2.

BRAVI TUTTI – Simone Inzaghi si complimenta con l’Inter per la prestazione messa in mostra contro il Viktoria Plzen: «La squadra è stata brava e concentrata fin da subito. Sapevamo l’avversario che incontravamo, qui a Plzen non è mai stata facile per nessuno. I ragazzi sono stati bravissimi in una gara complicata».