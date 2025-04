Inzaghi: «Inter ha vinto con personalità. Secondo gol? Lucidità decisiva!»

Simone Inzaghi si è così espresso al termine del match vinto dall’Inter in trasferta contro il Bayern Monaco con il punteggio di 2-1.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Bayern Monaco-Inter, sfida che i nerazzurri si sono aggiudicati per 2-1. Il tecnico nerazzurro ha posto l’accento sul valore di una vittoria all’Allianz Arena: «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, oltre che per il risultato. Sappiamo che questo è il primo tempo, tra 7 giorni ci sarà il ritorno a San Siro contro una squadra fortissima. Gli abbiamo tenuto testa con determinazione e coraggio, molto bene. Sicuramente questa è una partita di grandissimo spessore, ci fa felici. Nelle ultime 27, il Bayern ne ha pareggiate 3 e vinte 24, per cui abbiamo fatto qualcosa di importante, ma sarà importante dar seguito a questo risultato nel ritorno che giocheremo davanti ai nostri tifosi».

Inzaghi su Bayern Monaco-Inter

LA GESTIONE – Inzaghi ha così proseguito: «Hanno provato a fare maggior pressing, ma hanno trovato di fronte un’Inter che è uscita molto bene. La squadra ha segnato un gol meraviglioso, nel primo tempo, e poi è stata bravissima a continuare a crederci alla fine della seconda frazione. Secondo gol? Avevamo parlato del fatto di dover togliere il possesso al Bayern Monaco. Dovevamo venire qui con personalità, lo abbiamo fatto. Nei primi 20 minuti della seconda frazione loro si sono fatti sentire, ma la squadra è rimasta sempre in partita con lucidità».