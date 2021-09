Inzaghi: «Inter, chiesto rabbia in corpo! Per Correa incrociamo le dita»

Inzaghi ha parlato al termine di Inter-Bologna 6-1 a Inter TV. Ecco le parole del tecnico dopo il dilagante successo del Meazza.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi commenta Inter-Bologna: «Era importantissimo. Sapevamo l’importanza della gara: venivamo dal Real Madrid dove era mancato il risultato. Avevo chiesto ai ragazzi di mettere rabbia in corpo: giocavamo contro una squadra che veniva da due vittorie consecutive senza subire gol. Complimenti a tutti. Facile no ma siamo entrati con la concentrazione giusta, ci godiamo per oggi questo successo dopo la beffa di mercoledì. Però guardiamo avanti: fra tre giorni una partita molto importante».

INFORTUNI – Inzaghi parla dei problemi fisici: «Per quanto riguarda Joaquin Correa incrociamo le dita. Speriamo non sia niente di grave, sta facendo gli accertamenti: sembra solo una forte botta. Per Arturo Vidal ieri ha avuto un risentimento e con lo staff abbiamo deciso di non rischiarlo. Abbiamo fatto una grande partita, era quello che volevo».