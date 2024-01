Inzaghi: «Inter campione d’inverno, serve a poco! Per me conta altro»

Inzaghi analizza con soddisfazione la vittoria meritata a San Siro, seppur sofferta, contro il Verona. Il tecnico nerazzurro ne ha parlato in un’intervista realizzata da GR 1 Sport.

L’ANALISI – Simone Inzaghi ha commenta così la sfida vinta dall’Inter in casa contro il Verona: «È stata una partita sofferta, quest’anno non eravamo abituati, ma nel calcio ci può stare. Il Verona è venuta a San Siro facendo una partita organizzata creandoci delle difficoltà. È stata una partita sofferta, ma ce ne saranno tante altre. Sono rimasto più tranquillo di quello che pensavo perché per quanto riguarda il rigore del Verona ho guardato Darmian e mi ha fatto capire che il rigore ci fosse. In quei minuti finali siamo stati bravi a portarla a casa. L’episodio recriminato dal Verona? Non ho ancora visto perché volevo vedere il fallo di Darmian. Calhanoglu mi ha detto che è stato spinto da loro portiere, altrimenti avrebbe preso la palla. Mi fa piacere essere cammino d’inverno, ma conta poco. Conta il cammino che abbiamo fatto in queste diciannove partite, abbiamo avuto una grandissima regolarità che dovremo avere anche nelle diciannove che mancano».