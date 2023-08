Inzaghi: «L’Inter ha bisogno di calciatori importanti. Tutti lo meritiamo»

Dopo la vittoria per 2-0 dell’Inter, nella prima di campionato contro il Monza, Simone Inzaghi ha parlato in collegamento su Dazn.

PRESTAZIONE – Simone Inzaghi così al termine di Inter-Monza: «Sono soddisfatto, abbiamo preparato bene questa partita. Il Monza non è un avversario semplice, è una squadra che si muove e propone un ottimo calcio. Quindi dovevamo fare le cose per bene. Ho visto entusiasmo, ho sensazioni buone. Siamo ancora alla prima, abbiamo fatto un’ottima gara con qualche imperfezione che sicuramente cercheremo di curare e rivedere. Deve essere un nostro punto di forza la fase di non possesso. I ragazzi si sono applicati. Non avevamo a disposizione Acerbi e dopo pochi minuti Darmian ha avuto una distorsione alla caviglia. Nelle rotazioni in difesa eravamo corti contro un avversario di valore sapevamo che dovevamo fare fase di possesso. Non è mai stato un problema per noi in questi anni che creiamo tanto. Sappiamo che dobbiamo trovare entusiasmo anche quando facciamo la fase di non possesso perché è lì che dobbiamo migliorare sicuramente».

Inter, nuovi e futuri acquisti

MERCATO – Inzaghi continua: «Sono molto soddisfatto di quello che ha fatto Thuram, è venuto a legare il gioco, ha attaccato la profondità quando doveva. Non dimentichiamo che viene da un altro campionato. È entrato molto bene nel gruppo, è un ragazzo che lavora e ogni giorno sta migliorando sempre di più nell’intesa con i compagni. Ha fatto 65′ ottimi, sappiamo che nell’Inter ci sono altri attaccanti e concorrenza ma mi ha soddisfatto. Ha avuto un paio di occasioni dove un rimpallo non è stato fortunatissimo ma deve continuare a crederci e il gol arriverà. Arnautovic è un ragazzo motivato e carico abbiamo parlato parecchio prima del suo arrivo. In questi due giorni si è dato molto da fare e ha avuto un ottimo impatto con San Siro e i compagni. Piano piano comincerà ad entrare sempre meglio nei nostri principi. Non ho una rosa completa. Abbiamo assolutamente bisogno di un difensore importantissimo perché in quel ruolo siamo scoperti. Lo sa la società e chi di dovere che sta lavorando per me h24. C’è molta fiducia, ci sono obiettivi che dobbiamo assolutamente centrare perché è in atto un cambiamento importante. Abbiamo perso tanti giocatori, alcuni tra i migliori nel campionato italiano. Abbiamo bisogno di calciatori importanti perché tutti lo meritiamo, dall’allenatore ai giocatori a questo splendido pubblico».