Inzaghi: «L’Inter è in un buon momento. Vogliamo portare a casa i 3 punti»

Simone Inzaghi, intervistato ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato della gara di domani tra Sheriff-Inter, quarta giornata di Champions League

GARA E CAMPIONATO − Così Inzaghi su Sheriff-Inter: «Stavamo parlando del campo, dalle immagini non sembrava così bello invece è molto bello così come lo stadio. Loro avendo fatto le prime due partite sei punti, per noi era decisiva due settimane fa e lo sarà lo stesso domani. Vogliamo affrontarla da vera Inter perché vogliamo tornare in Italia con il risultato positivo. La squadra sta facendo bene perché nelle ultime tre partite abbiamo fatto tre vittorie ed un pareggio. Non abbiamo subito reti e siamo in un buon momento. In altri campionati, Real Madrid, Siviglia e Borussia Dortmund sono davanti con 24 punti, noi invece siamo un po’ più lontani perché Napoli e Milan stanno facendo molto bene. Il calendario purtroppo diceva questo, noi dobbiamo essere bravi a non pensare a domenica perché domani sarà partita fondamentale per noi. Non ho ancora pensato al Derby, sappiamo cos’è, l’ho giocato in altre città ma dobbiamo pensare a domani sera».