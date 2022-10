Inzaghi: «Inter, bravi a cogliere l’occasione! Primo obiettivo raggiunto»

Inzaghi ha elogiato l’Inter per la qualificazione agli ottavi di Champions League in un girone complicatissimo. Nerazzurri attenti e decisi nel cogliere l’occasione contro il Viktoria Plzen

OCCASIONE NON SPRECATA − Simone Inzaghi, a Mediaset, ha parlato della vittoria dei nerazzurri col Viktoria Plzen e del passaggio del turno: «Il giorno dei sorteggi non eravamo felicissimi ma c’era la speranza per affrontare bene il girone. Col Viktoria Plzen occasione non sfuggita, brava la squadra a prenderla al volo. Contento per Lukaku, Gagliardini, l’assist di Correa. Giusto goderci questa qualificazione, primo obiettivo stagionale raggiunto, ora testa al campionato. Ma essere qualificati agli ottavi con una giornata d’anticipo come lo scorso anno è un grande traguardo che da soddisfazione».