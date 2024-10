Inzaghi: «Inter brava a reagire, bene tutti! Questa volta concentrati»

Inzaghi dopo Empoli-Inter terminata sul risultato di 0-3, in un’intervista su Inter TV ha espresso la sua felicità per la vittoria ritrovata.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi dopo Empoli-Inter 0-3 ha parlato così: «Sono stati molto bravi i ragazzi, atteggiamento giusto. Abbiamo giocato contro una squadra che ci avrebbe creato delle difficoltà. Al Castellani abbiamo visto che partite ha disputato contro Napoli e Juventus. Nel primo tempo potevamo muovere meglio la palla, sapevamo però che girando palla più velocemente avremmo trovato situazioni vincenti. Dobbiamo sempre rimanere concentrati e accettare le situazioni che accadono domenica dopo domenica. La squadra questa volta non è stata precipitosa, non si è fatta prendere dalla foga di dover vincere per forza. La squadra è rimasta concentrata nonostante la partita di domenica, ci voleva pazienza. Serviva essere bravi e così è stato. In Serie A tutte le partite sono difficili, a Empoli solo il Napoli aveva vinto».

Doppietta di Frattesi in Empoli-Inter, ma anche un esordio

GRANDE SERATA – Inzaghi si complimenta con il giovane difensore per il debutto, ma anche con il centrocampista per la doppietta: «Contento per Palacios, se lo merita. È un ragazzo che sta lavorando bene. Sono contento per tutta la squadra, anche per Davide Frattesi e tutti, ma parlare dei singoli è riduttivo dopo una vittoria del genere».