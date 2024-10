Inzaghi: «Inter, abbiam bisogno di tutti! Frattesi fuori? C’è un motivo»

Inter-Stella Rossa è la seconda sfida di Champions League della stagione nerazzurra. Prima del fischio d’inizio del match Simone Inzaghi interviene davanti ai giornalisti.

DAR SEGUITO – Pochi minuti prima dell’inizio di Inter-Stella Rossa Simone Inzaghi dichiara su Sky Sport 24: «Questo è l’esordio in Europa in casa. Dobbiamo dar seguito alla bella prestazione di Manchester, giocando nel nostro stadio e con i nostri tifosi contro un avversario che è una buona squadra. Come mai non Frattesi titolare? Frattesi è uno dei nostri giocatori, ha fatto molto bene domenica e in questo momento, con l’infortunio di Barella, ho una mezz’ala in meno. Si è fatto delle valutazioni, Mikhitaryan e Frattesi avevano giocato ad Udine».

Inzaghi spiega le scelte prima di Inter-Stella Rossa

SCELTE CORAGGIOSE – Simone Inzaghi continua analizzando anche le scelte in attacco, oltre che a centrocampo, prima di Inter-Stella Rossa: «Sicuramente Frattesi ci darà una mano, sia stasera che sabato contro il Torino. Scelta coraggiosa in attacco? Vedremo come andrà la partita. Sicuramente Taremi e Arnautovic sono due giocatori importanti per noi, che si stanno allenando molto bene. Il campo e gli allenamenti mi ha fatto decidere di cambiare ma sappiamo che questa è una stagione lunga ed intensa e abbiamo bisogno di tutti». Proprio su questo hanno avuto qualcosa da ridire gli opinionisti Fabio Capello e Paolo Condò.