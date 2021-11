Inzaghi: «Inter, bisogna esser bravi a far girare gli episodi a nostro favore!»

Inzaghi si è fermato a parlare con Inter TV dopo il derby finito 1-1 nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Ecco come l’allenatore ha valutato la partita che mantiene invariati i distacchi dalla vetta.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi dà un giudizio su Milan-Inter: «Io penso che sicuramente avremmo meritato di più, però in questo momento è così perché abbiamo avuto chiare occasioni importanti. Secondo me non abbiamo approcciato bene i primi quindici-venti minuti, poi abbiamo fatto un’ottima gara. Ritmi elevati, c’è mancato un pizzico di cinismo in più che ci avrebbe permesso di portare a casa il bottino pieno».

C’È RAMMARICO – A Inzaghi non va giù non aver accorciato sul Milan e sul Napoli: «Io penso che, nelle ultime sei partite, abbiamo fatto quattro vittorie e due pareggi, contro Juventus e Milan dove avremmo meritato di più. In questo momento va così, dobbiamo lavorare di più ma questa partita ci dà consapevolezza. Alla ripresa avremo due partite importantissime contro Napoli e Shakhtar Donetsk. Speriamo di non aver perso nessuno, perché alcuni sono usciti acciaccati da questa partita».

RIPRENDERE BENE – Inzaghi conclude: «Dobbiamo essere bravi a far girare gli episodi a nostro favore. Dobbiamo fare ancora di più, continuando a credere nel lavoro che si fa. Lo stiamo facendo bene, siamo a buon punto in Champions League e in campionato stiamo avendo un buon cammino. Abbiamo trovato due squadre che sono state perfette fino a ora, ma noi dobbiamo fare la corsa su entrambe».