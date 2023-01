Inzaghi: «Inter bene nonostante viaggi e fatiche! Ecco come si gioca»

Inzaghi ha rilasciato una breve intervista alla vigilia della Supercoppa Italiana contro il Milan anche a Inter TV. L’allenatore spiega come bisogna affrontare questo tipo di partite, lui che ha spesso saputo vincere le finali.

APPUNTAMENTO CHIAVE – Simone Inzaghi presenta la Supercoppa Italiana: «Come si presenta l’Inter? Arriviamo bene, arriviamo con tre vittorie e un pareggio. Sarebbero potute essere quattro tranquillamente. La squadra, nonostante i viaggi e le fatiche, sta lavorando bene: domani sarà una partita secca, quindi bisogna lasciare alle spalle stanchezze, affaticamenti e viaggi per fare una partita da Inter. Come si gioca una partita di questo tipo? Senz’altro vincendola darebbe un bellissimo slancio. Sono finali, quindi sono partite secche con storia a sé. Bisogna sempre essere con la testa dentro la partita e fare una corsa in più per il compagno, sarò ripetitivo ma è quello che ti fa finire le partite senza avere rimpianti mai».