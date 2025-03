Sommer: «Inter, bella partita con l’Atalanta! Ora un po’ di riposo…»

Sommer dopo Atalanta-Inter terminata sul punteggio di 0-2, su Inter TV ha analizzato lo scontro diretto vinto e importante ai fini dello scudetto.

GRANDE RISPOSTA – Yann Sommer dopo Atalanta-Inter ha parlato così: «Io adesso sto bene, sono tornato e gioco con un tutore che va bene. Abbiamo fatto veramente una bella partita in tutte le fasi, compatti e tanta energia. Abbiamo mantenuto buone distanze in tutte le situazioni, era molto importante. Siamo contenti. Ancora questa stagione sarà lunga, nove partite solo in campionato. Adesso saremo un po’ più tranquilli, poi penseremo alle prossime partite. Quando giochi con un avversario forte come l’Atalanta, è importante essere forti mentalmente e con tantissima energia sul campo».