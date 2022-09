Inzaghi: «Inter-Bayern Monaco opportunità! Voglio vedere 2 componenti»

Inzaghi ha parlato alla vigilia di Inter-Bayern Monaco (QUI la sua conferenza stampa), sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League in programma a San Siro alle ore 21.00. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport

CHANCE – Simone Inzaghi parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, sfida valevole per la prima giornata del Girone C di Champions League: «Deve essere una grande opportunità, sappiamo il valore dell’avversario che è una delle squadre favorite per la vittoria della Champions League però siamo l’Inter, siamo davanti a al nostro pubblico. Dovremo fare una grande gara come determinazione e aggressività, tutte componenti per far sì che la partita rimanga in equilibrio».

CONFRONTO – Inzaghi prosegue parlando dei discorsi post derby: «Cosa ho detto dopo il derby? Senz’altro c’è grandissima delusione, sappiamo cosa rappresenta per noi il derby. È un risultato che non ci aspettavamo, analizzando la partita vista e rivista si poteva chiaramente fare meglio. Abbiamo creato alla fine tanto ma purtroppo abbiamo avuto quei 25 minuti di defaillance che ci sono costati 3 gol e la partita. Perché questi blackout? Ci sono dei momenti dove dobbiamo tutti quanti fare di più, siamo a inizio stagione e guardando le altre squadre siamo tutte lì nel giro di due punti. Va più lento questo campionato rispetto a quello passato, toccherà a me sistemare le cose affinché si possa migliorare».

SCELTE – Inzaghi, per finire, svela cosa vuole vedere domani fin dal 1′ mentre sulla formazione non si sbilancia: «Cosa voglio vedere con il Bayer Monaco? Approccio ed entusiasmo, tutte queste componenti perché siamo coscienti della difficoltà della partita. Incontriamo una squadra fortissima ma dovremo cercare di metterla in difficoltà con le cose che abbiamo provato in questi giorni. Occasione per Onana? Per quanto riguarda la formazione, eccetto Lukaku, sono tutti disponibili. Ho ancora l’allenamento di domani e poi come sempre farò le scelte migliori per la partita che andremo ad affrontare».