Inzaghi: «Inter anima in campo, anche San Siro lo ha capito»

Inzaghi dopo la sconfitta di San Siro contro la Roma, in un’intervista realizzata da Inter TV ha provato ad analizzare con grande rammarico

ANALISI AMARA – Simone Inzaghi dopo la partita persa con la Roma ha parlato così: «Senza nulla togliere alla Roma che ha fatto un’ottima gara qui a San Siro. Nel secondo tempo potevamo fare di meglio, però la squadra ha messo l’anima e per questo avranno sempre la mia riconoscenza, lo ha capito anche il pubblico qui a San Siro che ci ha applaudito. Come ripartire? I nostri principi, i ragazzi hanno tanta voglia di riprendersi e farcela tutti insieme. Dobbiamo capire cosa non è andato questa settimana, questo è il calcio. Dobbiamo andare avanti con grande fiducia nelle prossime due sfide di Champions League e le ultime di campionato».