Inzaghi: «Inter alla pari col Liverpool! Adesso vediamo gli acciaccati»

Conferenza stampa per Inzaghi al termine di Liverpool-Inter. Queste le parole del tecnico in sala stampa ad Anfield dopo la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Quanto ci hai creduto dopo il gol e quanto ha influito l’espulsione?

Io penso che la squadra ha fatto un’ottima gara. C’è del rammarico per la gara di San Siro: la squadra nel doppio confronto se l’è giocata alla pari col Liverpool. C’è un po’ di rammarico: stasera, nel momento in cui sembrava che loro avessero risentito del gol fatto, purtroppo c’è stata l’espulsione di Sanchez.

Questa partita cosa lascia?

Mi lascia il fatto che la squadra, dopo undici anni, è riuscita a fare un ottavo di finale. Abbiamo trovato probabilmente la squadra più forte d’Europa e ce la siamo giocata ad armi pari. Abbiamo fatto due grandissime prestazioni, a San Siro probabilmente ancora meglio. Le partite sono indirizzate dagli episodi: a San Siro per settantacinque minuti facciamo una grande gara e prendiamo un gol casuale su palla inattiva. Stasera abbiamo sofferto il giusto, subito occasioni su palle inattive perché sono una squadra fisica. Nel momento migliore nostro purtroppo c’è stata l’espulsione di Sanchez: c’è l’amaro in bocca ripensando alla partita di San Siro.

Come valuta Inzaghi l’espulsione di Sanchez? Come stanno i giocatori usciti?

Adesso vediamo, abbiamo avuto un paio di acciaccati e speriamo non sia nulla di grave. C’è rammarico per l’espulsione nel momento in cui avevamo in mano la gara.

C’è rammarico?

Penso di sì, per l’andata. Siamo venuti su un campo difficilissimo con una squadra fisica e tecnica, tutto quello che può avere. I ragazzi se la sono giocata ad armi pari, purtroppo nel momento migliore abbiamo pagato a caro prezzo. Non ho ancora rivisto l’episodio, adesso lo riguarderò però conta relativamente.