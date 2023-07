Inzaghi per Inter-Al Nassr: «I ragazzi sono stati bravi, miglioreremo»

Inzaghi ha parlato nel post di Inter-Al Nassr di quanto mostrato in campo dai nerazzurri nella prima amichevole della tournée in Giappone. Le sue parole.

MARGINI MIGLIORAMENTO − Simone Inzaghi, nel post-partita di Inter-Al Nassr, ha parlato così della prestazione dei suoi a Inter TV: «Tutti i nuovi innesti hanno fatto una buona partita. Non è semplice arrivare in una squadra come l’Inter, che ha principi fissi e uno stile di gioco definito da due anni. Sono contento dei nuovi, tutti si sono ambientati nel migliore dei modi. In generale i ragazzi sono stati bravi nonostante il fatto che lavoriamo da poco tempo. Ieri abbiamo fatto un allenamento importante e con un grande carico di lavoro. Stamattina c’è stata la rifinitura al campo e oggi abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo dimostrato organizzazione: è stata una partita fatta bene, abbiamo creato tanto, ma dovevamo sfruttare meglio quello che abbiamo creato. Nella situazione del gol subito dovevamo fare meglio, ma miglioreremo: la condizione crescerà e si farà meglio in entrambe le fasi. Noi vogliamo sempre vincere, ma non è sempre possibile: quando aumenterà la condizione fisica diventeremo più lucidi anche sotto porta. Per le occasioni avute avremmo meritato la vittoria, ma anche l’Al-Nassr ha fatto un’ottima partita: è una squadra con tanti giocatori di valore, tutto il calcio arabo è in grande evoluzione».