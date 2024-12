Inzaghi: «Inter abituata a essere favorita. Dirigenza sempre attiva sul mercato!»

Simone Inzaghi premiato al Gran Galà del Calcio 2024. Di seguito le dichiarazioni da lui rilasciate a Sky Sport sulla stagione dei nerazzurri e sugli obiettivi futuri.

LE DICHIARAZIONI – Così Simone Inzaghi a Sky Sport al Gran Galà del Calcio: «Bel premio, è stato giusto condividerlo con chi mi ha permesso di vincerlo. Fa enormemente piacere, hanno votato i calciatori. Non so cosa abbiano visto in più rispetto agli altri, ma chiaramente vincere lo scudetto aiuta. Indirizza il vincitore finale, ma poi alla fine scelgono i calciatori. Possiamo rivincere il titolo perché abbiamo tutte le qualità per poterlo fare. Vincere è difficile, rivincere lo è ancora di più. Siamo una squadra esperta, matura, sappiamo che ci sono club che si sono rinforzati tanto. Che non sono lì per caso. Ma noi cercheremo di vendere cara la pelle, sapendo che ci sono tante competizioni e noi dobbiamo rimanere sul pezzo».

Inzaghi sulla situazione dell’Inter

GLI OBIETTIVI – Così Inzaghi sul mercato e sui propositi stagionali: «Sono abituato al fatto che dobbiamo per forza vincere lo scudetto, ormai non è più una novità. Il primo anno si diceva che l’Inter non era tra le favorite, poi dopo 3 buoni mesi eravamo di nuovo la favorita. Ma questo è il calcio, noi siamo l’Inter e vogliamo competere con le altre. In più abbiamo la vittoria dello scorso anno, ma ciò conta relativamente. Negli ultimi anni non è servito. Sappiamo che abbiamo tanti impegni e dobbiamo rimanere sul pezzo. Questa stagione lunga sarà una novità per tutti noi. Chiaramente, ci adegueremo come fatto in questi anni. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo un gran rapporto con la dirigenza. So che Piero non si espone, ma è sempre in giro ed è difficile trovarlo. La mia squadra è altamente competitiva, io cerco di fare il massimo con i giocatori che ho. Sappiamo gli ultimi anni come sono stati, ma ho sempre avuto delle squadre molto competitive. Vedete le difficoltà che ci sono in Europa, il che vale anche per le grandi squadre. Queste ultime si riprenderanno sicuramente. In Italia abbiamo visto un campionato equilibrato, ma lo sapevamo dall’inizio. Si tratta di squadre che sono lì grazie ai loro allenatori e alla loro programmazione. Cerchiamo di fare il meglio per il bene dell’Inter. Da fuori è probabilmente più facile trarre conclusioni, mentre da dentro si fanno ragionamenti approfonditi con in testa solo l’Inter».