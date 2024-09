Inzaghi: «Inchiesta ultras? Indicazione dalla società». Poi svela due titolari

Conferenza stampa per Inzaghi alla vigilia di Inter-Stella Rossa di Champions League. Il tecnico ha parlato insieme a Stefan de Vrij.

CONFERENZA INZAGHI ALLA VIGILIA DI INTER-STELLA ROSSA

CONFERENZA – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Stella Rossa, prima partita di Champions League.

Inzaghi, quest’anno nel gestire alcune cose cosa richiede di diverso il tuo lavoro?

Ne avevo parlato nella conferenza il giorno del raduno. Vincere è difficile, rivincere lo è di più. I ragazzi stanno lavorando con grandissimo impegno, ci manca forse la continuità che bisogna allenarla. Tutte le squadre hanno avuto difficoltà, in Serie A ci sono state sei “capoliste” in sei giornate diverse. Stiamo cercando di migliorare. Per la partita di sabato, i ragazzi hanno fatto una grandissima gara. I due gol presi sono stati motivo di analisi stamattina. Non bisogna parlare di difensori, ma di tutta quanta l’Inter. Tutti devono partecipare.

Inzaghi, che tipo di partita ti aspetti tra Inter e Stella Rossa?

Mentre l’anno scorso dopo le prime due partite potevi fare dei bilanci, sapendo di giocare andata e ritorno, quest’anno è tutti contro tutti con una formula più avvincente e complicata. Dobbiamo essere bravi ad affrontare tutti.

Sabato si è rivista in campo la prestazione della tua vera Inter. Frattesi, dal punto difensivo, ha detto che i reparti erano rimasti troppo larghi favorendo l’inserimento degli avversari. E’ questo il dettaglio da limare? Come si fa?

La concentrazione è importantissima. Sono d’accordo con Frattesi, ci sono momenti dove la squadra deve compattarsi di più. Ma l’Inter si era rivista con il Manchester City, con l’Atalanta e con il Lecce. Non dobbiamo concedere. Al momento, quando ci tirano trovando degli avversari di valore dobbiamo prestare più attenzione.

Ricollegandomi alla formula, Inzaghi, pensi che sia più adatta al vostro rendimento? Lautaro Martinez dal 1′?

Sugli attaccanti devo ancora decidere, tutti e quattro potranno giocare ma non so chi dall’inizio, devo valutare. Turnover? Abbiamo bisogno di tutti, ragionare su due tre/partite non l’ho mai e non lo farò nemmeno adesso. Devo fare delle scelte. Sulla formula, il tempo lo dirà. Negli ultimi tre anni abbiamo passato i gironi con facilità, ma quest’anno è un tutti contro tutti. Serve prestare attenzione, grandissima attenzione alla Stella Rossa, che ha iniziato il 20 luglio, squadra ben allenata. Dobbiamo gestire le insidie.

Il pensiero sulle indagini e su Frattesi?

Su Frattesi sto valutando. Sulle indagini, la società ci ha chiesto di non dire niente su quello che è accaduto.

Mi hanno colpito le parole di Bisseck sulla stagione irripetibile dello scorso anno. Bisogna spostare l’asticella?

Chiaramente. Siamo terzi a due punti dalla prima, sei capoliste diverse ed è un campionato dove tutte stanno cercando le proprie certezze. Bisseck bravo e sabato mi è piaciuto molto. Lavori così.

Inzaghi, Zielinski e Mkhitaryan utili domani?

Zielinski giocherà senz’altro, vediamo domani sugli altri due.

Cosa vi siete detti dopo i gol a Udine?

Li abbiamo analizzati, c’è un concorso di colpe in entrambi i gol. Nel primo Thuram risale, ma devono farlo tutti, parte il cross e bisognava posizionarsi meglio. Sul secondo gol, c’è una concomitanza di colpe come nel primo. Ho letto errore di Bisseck, Acerbi, Calhanoglu o de Vrij. Non è colpa di tutta l’Inter, compresi gli attaccanti che prendiamo un gol dalla rimessa del portiere. Motivo di analisi e la squadra come sempre l’ha recepita.

A destra può giocare Dumfries? Il rinnovo è vicino?

Non è stato annunciato, ma è molto probabile. Al pari di Zielinski, posso dire che giocherà.