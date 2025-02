Inzaghi: «In questi giorni dette cose contro di me e va bene! Due da valutare»

Inzaghi è stato intercettato a San Siro dove è da poco terminata Inter-Fiorentina, scontro valevole per la ventiquattresima giornata di campionato vinto dalla squadra di casa 2-1, con tanto di avvicinamento al Napoli in classifica. Ecco di seguito quanto dichiarato nel post partita di DAZN dal tecnico interista

SODDISFATTO – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Inter-Fiorentina: «Diciamo che sorrido perché abbiamo vinto una partita importante tutti insieme, squadra e pubblico che è stato meraviglioso. Da allenatore sono molto soddisfatto, poi vedere come entrano i ragazzi. È giusto dire due parole per Arnautovic perché è un ragazzo importante per noi sia fuori che dentro il campo. Sono felice per lui perché merita davvero questa soddisfazione. La mia esultanza? In questi giorni abbiamo lavorato tanto e abbiamo cercato di ascoltare poco quello che si diceva, l’importante è che quello che si diceva era contro di me e va bene così. I ragazzi hanno messo determinazione ed è questo che conta, stasera c’era da fare questa partita con grande attenzione».

Inzaghi prosegue analizzando quanto successo: «Nel secondo tempo dovevamo cercare di riportarci in vantaggio e non rischiare sulle ripartenze perché abbiamo visto che sono molto bravi. Il nostro percorso è ottimo perché abbiamo fatto un percorso in Champions League straordinario e in campionato stiamo facendo bene insieme ad altre squadre che vogliono la stessa cosa dell’Inter, però stasera abbiamo fatto una grande partita. Purtroppo c’è stata l’occasione dell’1-1 e con questa squadra avevamo pagato già oltremodo giovedì, venivamo da una sconfitta che pesava per com’era maturata».

Inzaghi fa il punto su Hakan Calhanoglu e due infortunati: «Calhanoglu veniva da due partite da titolare, questa era la terza ed era ammonito, lo avrei tolto dopo un quarto d’ora ma ho preferito toglierlo subito. Barella ha fatto una grande partita, si vedeva che ha riposato giovedì. Di volta in volta cerco di far tirare il fiato ai miei calciatori. Ci sono state ottime risposte in una partita che volevamo vincere e abbiamo vinto meritatamente. Come stanno gli infortunati? Thuram da valutare e Arnautovic pure, oggi è rientrato Correa mentre Dimarco da cinque giorni ha 38 di febbre. Speriamo di rimetterlo in sesto per domenica».