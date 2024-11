Inzaghi: «In Inter-Lipsia un solo neo! Manca il secondo gol»

L’Inter ha battuto il Lipsia allo stadio San Siro per 1-0 e si è portata al primo posto nella classifica generale di Champions League. Ne ha parlato Simone Inzaghi su Sport Mediaset.

GIUDIZIO – L’1-0 dell’Inter contro il Lipsia vale il primo posto in UEFA Champions League e i tredici punti nella classifica generale della competizione per la squadra di Inzaghi. Potenzialmente potrebbero mancare cinque punti da conquistare nelle prossime tre partite da disputare, non è un’impresa ardua. Niente però è da sottovalutare e lo hanno dimostrato i tedeschi a San Siro, che non hanno affatto sfigurato. Simone Inzaghi comunque elogia i suoi per la prestazione fornita nel freddo martedì sera milanese: «Hanno giocato bene i ragazzi, tecnicamente siamo venuti via da pressioni importanti quali quelle del Lipsia. L’unico neo è non aver fatto il secondo gol, lo abbiamo comunque sfiorato più volte. Siamo a buon punto, manca però ancora qualcosa. Stiamo facendo bene, stanno facendo bene anche le altre sia in Champions League che in campionato. Noi dobbiamo continuare in questo modo. Inzaghi, le rotazioni? Questo dev’essere d’obbligo, abbiamo bisogno di tutti visto che giochiamo ogni due giorni e mezzo. Non è affatto semplice. I giocatori si stanno alternando, il mio desiderio è utilizzare tutti i calciatori senza forzarli. Sono molto soddisfatto».