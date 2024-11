Inzaghi: «Impressionato dall’Arsenal e orgoglioso dell’Inter. Solidi!»

Inter-Arsenal termina 1-0 e la squadra di Simone Inzaghi mette in tasca altri tre preziosissimi punti in Champions League. L’allenatore analizza la prestazione dei suoi ragazzi alla fine del match.

ORGOGLIO – Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Arsenal diciara su Sky Sport 24: «Che valore do a questa vittoria? È una vittoria importantissima, voluta, sofferta, contro una squadra fortissima e intensa che ci ha creato soprattutto sui calci da fermo. È una delle squadre migliori che ho visto in tutto questo percorso Champions League. Abbiamo iniziato molto bene nel primo tempo, poi abbiamo perso un po’ campo. Nel secondo siamo ripartiti meglio e ci siamo difesi bene. Era una vittoria importantissima, davanti ai nostri tifosi. Aver incontrato il Manchester City e l’Arsenal in questo modo chiaramente è motivo di orgoglio. Sappiamo che è una serata da guastarsi ma il nostro percorso deve continuare così. In Champions League stiamo tenendo una buonissima media ma mancano ancora quattro partite».

CRESCITA – Simone Inzaghi prosegue: «Da questa partita bisogna sicuramente tenere la compattezza che ha mostrato la squadra. I calci piazzati ci hanno creato tanto, però se andiamo a vedere le parate di Sommer non sono state tantissime contro un grande avversario. Penso che sia una bella striscia, nelle ultime nove partite ne abbiamo vinte otto e pareggiata una. Però la crescita ci deve essere sempre e i ragazzi lavorano tanto. Quando dico che ho ventitré titolari non lo dico per dire una frase retorica ma perché ci credo. Stasera contro un grande avversario abbiamo cambiato e non c’è stato alcun problema».

SCELTE – Inzaghi conclude: «Se sento il peso di dover fare bene in entrambe le competizioni? Quando c’è l’Inter bisogna puntare a far più partite possibili e non scegliere. Insieme al mio staff ragiono partita per partita. Oggi sono rimasti inizialmente fuori i quattro che in questa turnazione di partite avevano giocato di più. Barella è stato il quinto perché le scorse partite aveva avuto un infortunio e quelle dopo le aveva cominciate tutte dall’inizio. Giusto goderci una vittoria così perché l’Arsenal è un avversario che mi ha impressionato tanto e sono molto contento della mia squadra e della solidità che abbiamo dimostrato».