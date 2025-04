Inzaghi: «Impresa dell’Inter frutto di sacrificio. Ci godiamo la semifinale!»

L’Inter stringe i denti e strappa il pass per la semifinale di Champions League. Al termine dello scontro casalingo contro il Bayern Monaco, terminato 2-2, Simone Inzaghi rilascia alcune dichiarazioni.

IL SACRIFICIO – Intervistato da Sky Sport dopo il 2-2 di Inter-Bayern Monaco Simone Inzaghi dichiara: «È stata una bellissima serata vissuta insieme ai nostri tifosi, in uno stadio che ci ha aiutato tantissimo, contro una squadra fortissima che ha fatto due grandi partite ma che ha trovato una squadra che ha voluto la qualificazione a tutti i costi e ha fatto due grandi partite. Quindi ci godiamo questa serata che è stata frutto di grandissimo sacrificio con due partite dove siamo stati molto bravi e ci siamo aiutati, perché solo così si può battere una squadra di livello».

Inzaghi nel post partita di Inter-Bayern Monaco

LA PRESTAZIONE – Simone Inzaghi prosegue: «La lucidità dell’Inter è quello che mi colpisce- Stasera abbiamo preso il gol in un momento in cui nel secondo tempo avevamo cominciato molto bene. Mkhitaryan era per terra, con le mani sulla testa e pensavamo che il gioco si potesse fermare e invece hanno continuato giustamente. Abbiamo preso il gol però siamo rimasti luci e in partita, siamo riusciti a raggiungere il pareggio con Lautaro Martinez e andare in vantaggio con Pavard. Poi abbiamo preso il 2-2 e nell’ultimo quarto d’oro il Bayern Monaco, anche grazie all’entrata di giocatori che hanno alzato ancora di più l’intensità, ha giocato bene. Però siamo stati bravi, lucidi e i cambi ci hanno aiutato».

L’AVVERSARIO – Simone Inzaghi continua: «L’ammonizione finale? Non per me ma a Federico Dimarco. Fortunatamente non ha coinvolto né me né Bastoni, che altrimenti a Barcellona saremmo stati in tribuna. Bisogna sempre calcolare chi si ha di fronte. Il Bayern Monaco era squadra veramente difficile da affrontare. Quattro volte era stata a San Siro e aveva vinto quattro volte. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà ma siamo contentissimi e questo ci ripaga dalla fatica che stiamo facendo».

IMPRESA – Simone Inzaghi conclude: «Andiamo avanti in semifinale con grandissimo orgoglio, sapendo che la nostra corsa vuole continuare. Però dipenderà da noi, cercheremo di recuperare qualche giocatore che ancora ci manca e che ci può aiutare. Giocando ogni 48/72 ore non è semplicissimo, però è anche giusto godersi serata così perché tutti insieme abbiamo realizzato una grande impresa. Arrivare in semifinale di Champions League non è una cosa che si può fare sempre e siamo molto molto soddisfatti».