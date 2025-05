Inzaghi: «Il futuro? Al centro ci sarà il bene dell’Inter e di Inzaghi»

Simone Inzaghi non vuole parlare di futuro ma di una cosa può parlare in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport. Le parole prima di Psg-Inter.

ATTESA – Simone Inzaghi ha parlato così di Psg-Inter e non solo: «Il percorso in Champions è stato grandissimo e ci permette di fare la seconda finale in tre anni. Il nostro grande obiettivo è vincere, incontriamo un grande avversario ma faremo di tutto. Da oggi ci avvicineremo nel migliore dei modi alla partita. Sappiamo che in campionato non abbiamo vinto, c’è delusione. Volevamo chiaramente vincere, c’è stata una grande rivale che ha dato tutto in campo e a cui vanno fatti i complimenti. Ora l’unico nostro obiettivo è vincere la finale e vogliamo arrivarci bene. Il fatto di aver giocato una finale ci aiuterà, di fronte c’è il Psg che è forte come Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco o Arsenal. Inzaghi, che ne pensi degli avversari? Abbiamo rispetto per loro ma siamo consapevoli dei nostri mezzi. Il gioco è riconoscibile, il loro allenatore è bravo, metteremo in campo i nostri principi di gioco. Hanno tutto, hanno grandissime qualità nei giocatori e un’organizzazione data da un grande allenatore che stimo molto. Io ho detto prima: adesso parlare di futuro non avrebbe senso. Ci giochiamo tanto sabato, ci incontreremo con il presidente e la società con tranquillità. Al centro del tavolo ci saranno il bene dell’Inter e di Inzaghi»