Inzaghi: «Il campo ora è un problema! Ora recuperiamo le energie»

Inzaghi dopo Inter-Venezia terminata sul punteggio di 2-1, come Edin Dzeko si è lamentato delle condizioni del campo. Poi si è subito complimentato con la sua squadra per aver ribaltato il risultato nonostante il gol subito. Di seguito le sue parole su DAZN.

ALLARME CAMPO – Inzaghi dopo Inter-Venezia terminata 2-1, su DAZN ha parlato così: «La squadra ci ha creduto fino alla fine, sono stati bravissimi considerando il periodo. Il gol subito poteva darci un bel contraccolpo, il problema più grande oggi è il campo di San Siro che sta diventando un problema grande. Adesso c’è la sosta e ho già la società che si sta attrezzando perché ci vuole un rimedio! Non è una scusante, si può fare meglio a livello di gioco. È da venti giorni che non si riesce a giocare. Questo ovviamente è un problema anche per il Milan che gioca a calcio, c’è da porre un rimedio, il campo è duro e secco. Vogliamo andare avanti su tutti i fronti, le squadre in Serie A sono sempre più difficili. Ci godiamo questo successo, recuperiamo energie fisiche e mentali e ricominceremo a lavorare mercoledì con quelli che ci sono, anche se i sudamericani arriveranno un po’ dopo. Abbiamo la fortuna che tutti i giocatori resteranno qui, a parte i sudamericani e gli italiani che saranno impegnati in uno stage. Ci aspettano delle partite molto importanti, non dimenticando che a gennaio abbiamo avuto Lazio, Juventus e Atalanta una dietro l’altra, due volte 120’».

– Inzaghi parla della prestazione di Lautaro Martinez e dei gol subiti dalla difesa: «Correa, Sanchez e Dzeko vengono giù a giocare, Lautaro Martinez lo ha sempre fatto però ha fatto bene per settanta minuti. Sono stati comunque determinanti i cinque cambi che ho fatto perché in quel momento avevamo bisogno di un po’ di forza. Gol subiti dalla difesa? Obiettivamente se andiamo ad analizzare i due gol presi mercoledì e quello preso stasera, potevamo fare meglio. Bisognava prestare più attenzione nel gol di Henry, dobbiamo tornare feroci perché poi partite così se prendi il gol la squadra poteva scendere di condizione e lucidità, ciò nonostante siamo rimasti concentrati ribaltando il risultato».