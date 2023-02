Inzaghi: «Handanovic titolare? Vi spiego! Inter grandissimo primo tempo»

Conferenza per Inzaghi al termine di Inter-Udinese 3-1. Queste le parole dalla sala stampa del Meazza da parte dell’allenatore, tornato a vincere dopo il pari di lunedì scorso a Genova con la Sampdoria.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Udinese.

Cosa non ha funzionato sul gol subito?

Abbiamo preso una ripartenza, in questi giorni avevamo lavorato su questo. Sicuramente potevamo difendere meglio, perché l’Udinese è una squadra che le ripartenze le fa bene. L’errore principale è stato quello: una palla, quando non è consolidata, non bisogna andarci in cinque o sei perché si rischiano le ripartenze. Poi soprattutto spiace perché era stato un grandissimo primo tempo, macchiato da quel gol in ripartenza. Il primo tempo dell’Inter era stato buono.

L’Inter arriva alla Champions League come voleva Inzaghi?

Stiamo bene. Abbiamo recuperato qualche giocatore importante, che mi sta aiutando nelle rotazioni. Guardiamo con fiducia questa partita importante che avevo, contro una squadra insieme da tantissimi anni. Sappiamo della difficoltà della partita, in questi due giorni e mezzo cercheremo di prepararla nel migliore dei modi.

Rispetto al Liverpool un anno fa l’Inter sembra arrivare meglio, ma qualcosa in trasferta non va.

Chiaramente dobbiamo migliorare il nostro percorso esterno, sapendo che in casa abbiamo fatto tanti punti. Sappiamo che dobbiamo lavorare meglio anche in trasferta.

Perché Handanovic titolare?

Scelte. Scelte: ho dei giocatori che si allenano talmente bene, ogni volta devo scegliere. Io non parlerei di turnover, sto cercando nei limiti del possibile di impiegare tutti i giocatori che mi danno garanzie. Ognuno deve fare le scelte che reputa opportune andando per la propria strada, poi vincendo le scelte vanno bene se vinciamo 3-1. Se non avessimo vinto saremmo stati ad ascoltare, però si sceglie con tranquillità per il bene dell’Inter.

Stesso discorso per Skriniar? Inzaghi, quali valutazioni ha fatto in vista del Porto?

Il dispendio di energie c’è sempre. Ho Skriniar, Darmian e D’Ambrosio in perfetta forma, mi mettono in difficoltà ogni partita.