Inzaghi: «Handanovic e Bastoni? Problemini! Ora abbondanza in attacco»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

FIDUCIA – Simone Inzaghi parla così ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Bologna-Inter: «Senz’altro è una partita importantissima che viene in un momento particolare, dopo tante gare ma sappiamo quanto è importante. Handanovic? Chiaramente abbiamo qualche difficoltà ma ce le hanno un po’ tutti con questi impegni ravvicinati. A Gosens, Vidal e Caicedo si sono aggiunti Handanovic e Bastoni. Hanno avuto dei problemini, ma c’è massima fiducia per chi giocherà al loro posto. Correa è in un ottimo momento, in avanti ora ho abbondanza. Ho aspettato fino a stamattina per scegliere perché anche Dzeko e Sanchez stanno bene. Ho perso Caicedo ma spero di riaverlo a Udine».