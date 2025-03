Inzaghi: «Grazie ai tifosi, li abbiamo sentiti nonostante la musica techno!»

Feyenoord-Inter finisce 0-2 e Inzaghi è soddisfatto del fatto di aver ottenuto una vittoria nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, in una situazione non certo facile per le tante assenze. Il suo commento affidato a Inter TV.

LE PAROLE DEL TECNICO – Questa l’intervista di Simone Inzaghi dopo lo 0-2 di Feyenoord-Inter: «Tanto, i ragazzi hanno fatto un’ottima partita in una situazione non semplice. Abbiamo vinto il primo round, ma ci sarà il secondo e prima una partita importantissima di campionato. Dovremo essere bravi ad approcciare nel modo giusto, come abbiamo fatto stasera. Sapremo che ci saranno dei momenti anche a San Siro dove soffrire, cercheremo di essere lucidi».

Inter in emergenza, Inzaghi contento della situazione

GESTITO BENE – Inzaghi valuta come i sostituti degli assenti hanno reagito in Feyenoord-Inter: «Recuperare giocatori? Quella è la speranza. Siamo un po’ in difficoltà in un settore ma ho trovato grande disponibilità della squadra, i ragazzi sono stati bravissimi a sopperire. La cosa più importante è la disponibilità dei ragazzi, anche stasera come in questi tre anni e mezzo sono stati strepitosi. Siamo andati a salutare i nostri tifosi che anche stasera sono stati importanti, li abbiamo sentiti nonostante la musica techno e tutto quanto. Non ci hanno fatto sentire soli».