Inzaghi: «Grazie per accoglienza nella famiglia Inter. Bene non aver subito»

Inzaghi si è fermato a parlare con Inter TV nel post partita dell’1-0 col Torino. Queste le dichiarazioni dell’allenatore sulla settima vittoria consecutiva in Serie A.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Così Simone Inzaghi dopo Inter-Torino: «Sapevamo alla vigilia che non sarebbe stata una partita semplice, però secondo me siamo stati bravi specialmente nel primo tempo, dove probabilmente avremmo potuto segnare un gol in più. Poi nel secondo tempo siamo stati abbastanza bravi a gestire la palla, nonostante col Torino non sia semplice, e non subire tanto. Lo stop sul pallone uscito dal campo? Ero concentrato sulla partita, mi è venuto d’istinto (ride, ndr). Io penso che abbiamo giocato una partita seria, organizzata, contro un avversario non semplice. Avevo parlato coi ragazzi in questi giorni e avevo detto che sarebbe stata una partita dura, che il Torino ci avrebbe creato delle insidie. Non è così scontato fare il secondo gol, poi nella ripresa siamo stati bravi. Porta inviolata? Io penso che parte tutto dal gruppo. Io penso che i nostri attaccanti, Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, abbiano fatto una partita straordinaria. Poi anche Alexis Sanchez quando è entrato. Abbiamo degli ottimi difensori e un ottimo portiere, ma quando non si subisce gol è merito di tutta la squadra. Colgo l’occasione per fare un augurio sentito e ringraziare tutti per come hanno accolto me e il mio staff in questa famiglia».