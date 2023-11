Inzaghi: «Grande soddisfazione! Bisseck, esordito nel migliore dei modi!»

Inzaghi ha parlato a Sky Sport nel post partita di Salisburgo-Inter, match vinto per 0-1 dai nerazzurri grazie alla rete di Lautaro Martinez

SODDISFAZIONE – Questa l’analisi di Inzaghi: «C’è grande soddisfazione. Raggiungere la qualificazione con due turni d’anticipo non riusciva all’Inter da tanto tempo. È il terzo anno di seguito in cui ci qualifichiamo, la cosa ci soddisfa tanto e migliora il nostro ranking. Abbiamo fatto una prova importante, il Salisburgo è una squadra giovanissima che corre tantissimo. Abbiamo concesso pochissimo, poi negli ultimi minuti quando hanno allentato la pressione abbiamo creato e vinto la partita. Orgoglio? Di come lavorano giornalmente i ragazzi. Sto cambiando, vedo grande partecipazione, cerco di utilizzare tutti i giocatori. Bisseck ha esordito nel migliore dei modi in una partita difficile, poi col cartellino non ho voluto rischiare. de Vrij ha fatto benissimo. Stanno lavorando tutti nel migliore dei modi, dobbiamo continuare. Calendario intenso dopo la sosta? L’obiettivo è cercare di vincere le partite e non perdere giocatori. Purtroppo è successo il problema di Pavard, Cuadrado ci sta mancando da tanto tempo. Dumfries era inutilizzabile e ci siamo attrezzati nel migliore dei modi. Speriamo di riavere presto Cuadrado, nei prossimi giorni valuteremo Dumfries, speriamo sia disponibile per il Frosinone»