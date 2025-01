Inzaghi: «Gran gara dell’Inter contro avversario di livello. Thuram? Un dubbio»

Simone Inzaghi si è così espresso al termine di Inter-Atalanta, sfida decisa da Denzel Dumfries con una doppietta pregevole sul piano balistico.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha parlato a Canale5 nel post-partita di Inter-Atalanta, conclusasi per 2-0: «Non c’è stata partita, contro un avversario di valore. Volevamo questa finale, ora manca il passo più importante. Carnesecchi ha giustamente esultato in occasione della parata su Lautaro Martinez. Ha salvato sul 3-0, situazione dopo la quale abbiamo rischiato di subire il gol. Fare appunti ai miei ragazzi non mi è possibile, in questo momento. Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario di assoluto valore, per cui sono davvero soddisfatto. I miei calciatori hanno messo in campo tutto, nonostante il viaggio, andando oltre qualsiasi aspettativa».

Inzaghi sulla predisposizione al gol dei difensori e sui due attaccanti dell’Inter

DIFENSORI GOLEADOR – Così Inzaghi sulla frequenza con cui i difensori dell’Inter vanno in gol: «Senz’altro c’è del lavoro alla base, ma è anche frutto del nostro modo di giocare. I difensori proseguono le azioni e riescono a trovarsi in queste situazioni. Dumfries è un calciatore che ha sempre fatto gol, bravo lui così come i suoi compagni. Ci voleva qualità, noi l’abbiamo messa in campo».

SU LAUTARO – Così Inzaghi sulla partita di Lautaro Martinez: «Chiaramente, in un paio di occasioni ha trovato un Carnesecchi che ha compiuto due parate straordinarie. Ma noi dipendiamo tanto dai nostri attaccanti, i quali devono lavorare tanto per la squadra. Ho la fortuna di avere 5 attaccanti che, pur consapevoli dell’importanza di un gol, attribuiscono maggiore importanza al bene della squadra».

LE CONDIZIONI – Infine Inzaghi sulle condizioni di Marcus Thuram, uscito al termine del primo tempo per un problema fisico: «Non so ancora dire se ci sarà per la finale. Mi ha detto che ha sentito indurire l’adduttore alla fine del primo tempo. L’ho fatto partecipare al riscaldamento prima dell’inizio del secondo tempo, ma mi ha detto che non si sentiva libero. Per questo motivo ho deciso di sostituirlo con Taremi. Ora vedremo se sarà presente in finale».