Inzaghi: «Gran gara dell’Inter. Posizione di Arnautovic studiata! Martinez si sta inserendo»

Simone Inzaghi ha così parlato al termine di Inter-Lazio, match conclusosi con il punteggio di 2-0 a favore dei nerazzurri.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi si è così espresso a Canale5 nel post-partita di Inter-Lazio, match vinto dai meneghini per 2-0: «Penso che abbiamo fatto una grande gara contro un’ottima squadra, organizzata e dotata di calciatori di qualità. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma non ci siamo mai disuniti. Siamo stati bravi a sbloccarla, poi nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Nel secondo tempo ho cambiato modulo, ma i miei ragazzi hanno saputo adattarsi a questo al meglio. Sono orgoglioso di loro».

Inzaghi sui prossimi impegni dell’Inter e sul rendimento di alcuni calciatori

IL RAGIONAMENTO – Inzaghi ha poi proseguito: «Penseremo ad aprile al Milan, adesso abbiamo tante partite ravvicinate. Siamo in difficoltà sulle fasce, in grande emergenza, ma dobbiamo lavorare e andare avanti. Si pensa partita dopo partita, questa era la prima di sei. Sappiamo ciò che ci aspetta».

LA CONSIDERAZIONE – Infine Inzaghi: «Ho avuto tante risposte importanti. Alcuni calciatori non al meglio non si sono tirati indietro, come Frattesi e Taremi, perché sapevano che bisognava aiutare la squadra. Sapevano che occorreva farlo perché ci saranno tanti impegni: hanno preso degli antidolorifici e non si sono tirati indietro. La posizione di Arnautovic era studiata: doveva uscire dall’area in caso di marcatori alti biancocelesti. Martinez è un ottimo portiere che la società mi ha prospettato insieme ad altri 2/3 elementi. Ha fatto una grande stagione, nello scorso anno, ma davanti ha un portiere che sta facendo benissimo come Sommer. Non ho avuto nessuna fretta perché sapevo che avrebbe fatto bene. Lui era consapevole del fatto di dover inserirsi gradualmente perché aveva davanti uno come Sommer. Sono molto contento del suo rendimento, è un grande ragazzo».