Inzaghi: «Gol del 3-3? Avevamo sentito un fischio! Grazie de Vrij»

Conferenza per Inzaghi al termine di Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dalla sala stampa del Meazza ecco le dichiarazioni dell’allenatore sul match di stasera.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Benfica.

C’è il rammarico per il gol subito alla fine?

Avevamo sentito un fischio, anche dalla panchina. I ragazzi si sono fermati, poi è chiaro che dispiace prendere un gol del genere quando la partita era finita.

Rispetto alle due partite di gennaio, dove l’Inter è stata superiore, cosa si aspetta?

Abbiamo visto in questi anni col Milan di aver fatto tante partite: è una squadra di assoluto valore. Vedremo come ci arriveranno le due squadre, abbiamo ancora una partita con la Juventus. A parte Skriniar ho la fortuna di avere tutti i giocatori a disposizione, stasera de Vrij che è in scadenza si è infiltrato per essere disponibile. Sapevamo di essere in difficoltà e coi difensori contati, ma c’è grandissima disponibilità. Adesso, a eccezione di Skriniar, spero di averli tutti già domenica a Empoli.

Inzaghi, ha sorpreso il mancato turnover del Benfica?

Ha optato per la stessa formazione, ma è difficile dire qualcosa a Schmidt: ha fatto un percorso straordinario. Alla fine gli ho stretto la mano, abbiamo centrato una semifinale contro una grande squadra che abbiamo reso normale facendo due partite di corsa, aggressività e determinazione. Per questo siamo in semifinale.