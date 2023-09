Inzaghi: «Girone per tutte e quattro. Gol evitabile ma Inter brava»

Inzaghi debutta in questa stagione di Champions League con un pareggio, con l’Inter che evita la sconfitta a quattro minuti dal 90′ contro la Real Sociedad. L’allenatore ha appena concluso la conferenza stampa post partita.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Real Sociedad-Inter.

Il risultato alla fine non è male, ma la squadra ha sofferto come non succedeva da tempo.

Sì. Siamo stati bravi a rimanere in partita contro una squadra di assoluto valore. L’avevamo preparata ma non siamo entrati in campo col giusto approccio, abbiamo preso un gol evitabile e siamo stati bravi a restare in partita anche grazie al nostro portiere, che ha fatto delle parate molto importanti. Alla fine potevamo anche vincerla, ma sarebbe stato troppo perché la Real Sociedad ha fatto più di noi.

Si aspettava di più dalle prestazioni di Arnautovic, Asllani e Barella?

Io penso che non ci si possa fermare a due-tre elementi. Tutta l’Inter doveva fare meglio nel primo tempo, probabilmente me compreso. Come ho detto bisogna fare i complimenti, perché c’è anche un avversario di fronte, alla Real Sociedad. Poi siamo stati bravi, abbiamo avuto risposte importanti da chi è entrato. La Real Sociedad chiaramente, dopo aver tenuto un ritmo altissimo, è calata e noi abbiamo preso campo. Avevo sensazioni positive se la partita fosse continuata.

Inzaghi, perché questo approccio?

Perché sono stati bravi loro. Noi ci abbiamo messo del nostro, ce la siamo complicata da soli sul primo gol. A volte nel calcio devi fare i complimenti agli avversari, stasera si sono dimostrati una squadra molto intensa e ben organizzata con ottimi giocatori. Ne hanno tre-quattro molto importanti.

Girone più complicato dell’anno scorso visto che sono tutte e quattro forti?

Non lo so. Il Salisburgo l’abbiamo toccato con mano in amichevole, è una squadra che gioca da tanti anni la Champions League e il proprio campionato lo vince da tanti anni. Poi il Benfica abbiamo visto che tipo di squadra è, quindi sarà un girone equilibratissimo dove ogni squadra potrà togliere punti alle altre. A differenza dell’anno scorso, dove erano in tre a giocarsi la qualificazione, tutte e quattro possono farcela.

In cosa l’Inter è rimasta sorpresa dalla Real Sociedad? A Inzaghi va bene il pari?

Lo sapevamo. Chiaramente non avevamo ancora toccato il loro stadio, con tifosi molto caldi, ma oltre a questo hanno giocatori di grandissimo spessore e sono tanti anni che sono qui con lo stesso allenatore.