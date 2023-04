Inzaghi: «Giochiamo ogni 72 ore, stiamo vivendo tante emozioni»

Simone Inzaghi ha parlato della grande vittoria della sua Inter contro la Lazio, l’allenatore è orgoglioso dei suoi ragazzi su Dazn.

ORGOGLIO – Simone Inzaghi ha detto questo: «Fatto una partita straordinaria, bravissimi ragazzi che hanno interpretato come dovevano fare. Giocavamo con la seconda, Lazio è forte e ha qualità con una partita a settimane. Avevamo tante insidie, nel primo tempo ero abbastanza sereno nonostante lo svantaggio. Sapevo che avevo qualche giocatore a partita in corso e ci hanno dato una mano. È stata una grandissima Inter e abbiamo meritato la vittoria contro una squadra forte. Il patto la squadra l’ha fatto per tutto, in campionato ne abbiamo parlato, siamo in ritardo e dobbiamo recupera posizioni. Loro mettono in campo tutto, mettono impegno folle e a me basta questo. Stiamo vivendo tante emozioni tutte le settimane. Sì, con la finale di Coppa Italia e la Champions giochiamo ogni 72 ore ma abbiamo voluto questo con tutte le forze. Ho sempre buone risposte, con l’Empoli o con la Juventus. Non ci sono musi lunghi, dobbiamo fare il finale di stagione al massimo. Ho visto consapevolezza, aggressività, adrenalina, tutti gli ingredienti giusti per vincere contro una squadra di grande valore. Rome come tutti gli altri, come Brozo che non abbiamo mai avuto. A gennaio non erano pronti per la Supercoppa, abbiamo cominciato ad utilizzarli dopo e ora stanno dando una grande mano per le tantissime partite da giocare. Faccio i complimenti al Napoli, perché sono stati bravissimi. Spalletti ha fatto un grande lavoro, hanno avuto la continuità che le altre non hanno avuto. Giusto che festeggino».