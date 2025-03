Inzaghi: «Giocherà Sommer! Lautaro Martinez? Valuteremo»

Inzaghi ha parlato alla vigilia della partita tra Inter e Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le sue parole a Sky Sport.

LUCIDI – Simone Inzaghi ha commentato così la vigilia di Inter-Feyenoord: «Alterneranno come hanno fatto all’andata, c’erano momenti dove il Feyenoord era aggressivo e altri momenti dove attendeva. Verrà a Milano una squadra che proverà a metterci in difficoltà. Serve volontà e determinazione. Abbiamo avuto un esempio sabato, tutte le partite creano difficoltà si trovano sempre squadre organizzate, sarà così anche domani sera e nonostante il doppio vantaggio dobbiamo essere lucidi».

SINGOLI – Lo stesso Inzaghi ha continuato dicendo questo: «Tornerà Sommer, ma Martinez ha fatto benissimo. Sono molto contento perché posso scegliere. Domani giocherà Sommer. Lautaro Martinez? Valuteremo, rimangono gli altri 4 a parte Correa. In palestra stamani Lautaro e de Vrij, vediamo se domani saranno disponibili o no. Atalanta domenica? Per quanto riguarda il campionato ci penseremo da mercoledì, siamo focalizzati sulla Champions League. Stiamo giocando tantissimo, abbiamo qualche defezione rispetto agli altri anni. Vincendo a Salisburgo lo scorso anno avevamo acquisito già a novembre gli ottavi. Quest’anno abbiamo aspettato gennaio. Tante partite».