Inzaghi: «Gioca Bisseck? Vediamo, devo valutare! Frattesi sicuro»

Conferenza per Inzaghi dalla Red Bull Arena, dove domani si giocherà Red Bull Salisburgo-Inter per la quarta giornata di Champions League. L’allenatore si augura di chiudere il discorso qualificazione già in Austria.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Red Bull Salisburgo-Inter.

Domani con una vittoria l’Inter potrebbe qualificarsi, è successo solo una volta nel 2004-2005 farlo con due giornate d’anticipo. Quanto sarebbe importante riuscirci?

Sappiamo dell’impotanza della gara di domani sera, anche che abbiamo un avversario di fronte che ha dimostrato il suo valore nella partita di San Siro. Una squadra fisica che corre tanto, con ottimi giocatori: sappiamo che ancora di più domani sera, nel loro stadio dove abbiamo già giocato, dovremo fare una partita da grande Inter. Affrontiamo una squadra di tutto rispetto, che in Champions League ha fatto sempre bene e anche in Europa League. È una squadra che sa giocare questo tipo di partite.

Lautaro Martinez può riposare domani? Questa squadra ha quindici-sedici titolari.

Ogni partita devo fare delle scelte. Sicuramente domani ci sarà qualche cambiamento però dev’essere una grandissima risorsa per me e non un problema. Abbiamo una rosa ricca a disposizione, devo cercare di utilizzarla il più possibile ma lo faccio perché i ragazzi mi stanno dando risposte in allenamento e in partita. Domani ci sarà qualche cambiamento, dopo la partita di Bergamo eravamo in apprensione per Pavard e lo perdiamo per un po’. È un giocatore importantissimo, che si è inserito benissimo in campo e nello spogliatoio. In questo periodo abbiamo fatto bene senza Arnautovic e Cuadrado, ora aspettiamo Pavard che fra un mese e mezzo tornerà ad allenarsi con noi.

Rispetto alla partita di quindici giorni fa cambierà l’approccio alla partita?

Chiaramente abbiamo analizzato quello che è successo due settimane fa a San Siro. Ce l’aspettavamo tutti, perché il Salisburgo vince il campionato ogni anno e fa la Champions League ogni anno. Come a San Siro domani avremo delle difficoltà, dovremo essere bravi a uscirne tutti assieme. A San Siro non avevamo approcciato bene la gara, i primi venti minuti abbiamo fatto fatica a entrare in campo sbagliando più del solito. Poi secondo me abbiamo fatto bene e meritato la vittoria, domani sera nel loro stadio sarà ancora più difficile.

Inzaghi, cosa servirà per approcciare la partita?

Tutto: fisicità, intensità. Abbiamo affrontato il Salisburgo e sappiamo che è una squadra fisica e tecnica, con giocatori tecnici oltre che fisici. Coi ragazzi ne abbiamo parlato, sappiamo dell’importanza della gara e cercheremo di mettere in campo una partita importante.

Bisseck è pronto per una serata del genere?

È un ragazzo che sta lavorando molto bene dall’inizio dell’anno. È un giocatore in crescita, che sta dando grandi segnali in allenamento e nei minuti finali che ha avuto a sua disposizione. Abbiamo questo problema a destra, perché abbiamo avuto Cuadrado e l’infortunio di Pavard. Dumfries stamattina non aveva ancora recuperato per potersi allenare: ne ho parlato col dottore e il fisioterapista, non so ancora se giocherà. Ho l’opzione di Bisseck e di de Vrij, posso mettere Carlos Augusto a destra: devo valutare, fermo restando che in quella posizione con Cuadrado fuori e Dumfries non al meglio potremmo anche alzare Darmian.

Può cambiare il centrocampo? Tutti stanno facendo bene.

Sì. Sicuramente giocherà Frattesi, devo ancora decidere gli altri due. Abbiamo Asllani che è in continua crescita, Mkhitaryan e Barella stanno facendo molto bene quindi devo decidere. Abbiamo lo stesso Klaassen, che meriterebbe chiaramente il suo spazio perché è un giocatore che ogni giorno e in ogni allenamento mi mette in difficoltà. Anche domani, come mi succede ogni giorno ad Appiano Gentile, dovrò fare delle scelte che saranno come sempre per il bene dell’Inter.