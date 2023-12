Inzaghi: «Genoa-Inter, domani qualche assenza! Rotazioni soluzione»

Inzaghi torna a parlare alla vigilia e lo fa in vista di Genoa-Inter. Ecco le parole dell’allenatore rilasciate al canale tematico ufficiale della società.

ULTIMA DELL’ANNO – Da Simone Inzaghi arriva il classico commento, nelle interviste di Inter TV, su che partita si aspetta col Genoa: «Senz’altro sarà una partita combattuta. Il Genoa è in un ottimo momento, ha giocatori di qualità e un allenatore molto preparato che sta facendo bene. Noi dovremo fare una partita accorta, di grandissima intensità. Chiaramente i princìpi nostri rimarranno sempre gli stessi: il Genoa ha diverse soluzioni e il ritorno di giocatori importanti. Vedremo cosa metteremo in campo, ma la nostra filosofia di gioco sarà uguale».

LE SCELTE – Inzaghi preannuncia novità per Genoa-Inter di formazione: «Sì, perché chiaramente anche domani avremo qualche assenza. Però le rotazioni devono essere un’ottima soluzione per noi e non devono diventare un problema, come è successo in queste partite ravvicinate. È una buonissima soluzione per noi, oggi ci sarà allenamento e vedremo quali giocatori potranno tornare disponibili e quali no».

LA VALUTAZIONE – Inzaghi è contento di gol fatti e subiti: «Siamo soddisfatti dei numeri che stiamo avendo. Sono passate diciassette partite, ne mancano ventuno e dovremo avere altri numeri importanti in fase difensiva e offensiva. Il segreto è la disponibilità che stanno dando tutti i giocatori. L’abbraccio a Marko Arnautovic? Chiaramente il gruppo è molto solido, di ragazzi che stanno bene insieme. Sabato c’è stato un grande abbraccio al gol di Nicolò Barella, la solidità è la chiave. Un giudizio del 2023? È stato un anno ricco di soddisfazioni. Abbiamo vinto qualche trofeo, abbiamo fatto una finale di Champions League molto stimolante. È bello non dimenticare quello che è stato, ma abbiamo tante ambizioni e guardiamo all’anno in arrivo con tanto entusiasmo. Insieme ai nostri tifosi vogliamo fare tanta strada».