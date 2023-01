Inzaghi: «Pensiamo gara per gara. Barella pronto in corso, Asllani…»

Simone Inzaghi ha fatto il punto sulla gara di questa sera tra Inter e Verona. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico nerazzurro si è focalizzato soprattutto sui problemi a centrocampo

CENTROCAMPO – Simone Inzaghi ha fatto il punto sulle scelte a centrocampo e sugli impegni ravvicinati: «È il calendario che impone gare ravvicinate. Abbiamo giocato 120′ martedì, ora abbiamo questa partita su cui siamo focalizzati e dopo penseremo alla Supercoppa. In questo momento in mezzo abbiamo qualche problema, martedì eravamo contati. Stasera Calhanoglu e Barella si sono resi disponibili, però vengono da piccoli problemini e vedremo a gara in corso come va. C’è anche Asllani in panchina».

GARA PER GARA – Inzaghi ha poi parlato delle speranze dell’Inter di recuperare alle squadre davanti: «È importante stasera per noi stessi. Dobbiamo guardare alla singola partita. Sappiamo che abbiamo tanti impegni ravvicinati e partita per partita dobbiamo cercare sempre di fare punti».