Inzaghi: «Gara decisiva perché Sheriff primo. Derby? Pensiamo a domani»

Inzaghi ha rilasciato un’intervista su Sky Sport presentando la partita di domani tra Sheriff-Inter di Champions League. Una battuta sul Derby contro il Milan

SHERIFF − Queste le parole di Inzaghi sulla gara di domani: «Sarà partita importantissima perché lo Sheriff Tiraspol è primo con il Real Madrid, per noi sfida decisiva da affrontare nel migliore dei modi. Il fattore campo conta, ma lo stadio è bello, il campo pure quindi dobbiamo fare l’Inter e fare bene. La squadra ha dato continuità, di Lautaro Martinez mi aspetto grande gara perché sarà partita importante per noi. Il derby gara importante per tifosi e società ma dobbiamo pensare a vincere contro lo Sheriff».