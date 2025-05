Inzaghi: «Scudetto duro colpo, ma guardo avanti! Futuro? Parlerò con l’Inter»

La conferenza stampa di mister Simone Inzaghi ha aperto ufficialmente l’open media-day organizzato oggi in vista della finale di UEFA Champions League 2024-2025 tra Inter e PSG. Il tecnico nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, compresa la nostra inviata Romina Sorbelli.

INTER MEDIA-DAY: CONFERENZA STAMPA INZAGHI – TUTTE LE DICHIARAZIONI

Qual è la sua emozione nell’arrivare ad una finale di Champions per la seconda volta in tre anni. Uno slogan

Da allenatore posso dire che sono passati due anni dall’ultima conferenza prima della finale e in me c’è ancora grandissima emozione. è un grandissimo traguardo, bellissimo, abbiamo fatto grandissime gare ma tutti noi sappiamo che ci manca l’ultimo passo per coronare un sogno ed entrare nella storia. Il campionato finito da due giorni ci ha lasciato dentro qualcosa da ricordare; è normale che ci sia parecchia sofferenza. Non parlo mai quando sono squalificato, ma è giusto fare i complimenti al Napoli. Nel calcio bisogna sapere vincere e saper perdere. Ci è mancato qualcosa ma questo non è il momento per parlarne perché andrei a sminuire il percorso di un’altra squadra che è stato ottimo. Vi chiedo di non farmi parlare di questo ma di quello che ci sarà sabato a Monaco.

Che differenze trovi tra l’avvicinamento alla finale di Istanbul e questa e che emozioni provi?

Le sensazioni non le ho ancora. La settimana inizia oggi. Il mio augurio è di avere a disposizione tutti i giocatori. C’è fiducia in Pavard e Zielinski, ci avvicineremo nel migliore dei modi. Siamo concentrati.

Siete arrivati in finale per dei centimetri. Quanto sarà importante il cuore?

Il cuore sarà determinante. La squadra ha sempre dimostrato di metterlo in campo. Da allenatore sono orgoglioso del mio gruppo. Ci saranno momenti della partita dove si soffrirà ma dovremo essere bravi a gestirli. Giocheremo contro una squadra che come noi arriva da una finale persa.

Da allenatore adesso e da giocatore prima chi è più facile da allenare? IL PSG a pancia piena o l’Inter che si gioca tutto qui?

Fare due finali in tre anni non penso sia mai successo nella storia dell’Inter. Per entrarci dentro però bisogna vincere la partita di sabato. Cercheremo di fare una grande finale.

Possiamo dire che è più difficile il PSG che il Barcellona da avversario?

Hanno giocatori fortissimi, con tantissima qualità. Un allenatore che stimo molto e che ha esperienza in finale. Sappiamo cosa troveremo e ci vorrà una grande Inter.

Le voci che ti riguardano come le commenti?

La mia società mi conosce bene, voi magari meno. Ci sono richieste dall’Italia, dall’estero, dall’Arabia ma sarebbe folle pensare a quello. Il giorno dopo la partita ci siederemo e parleremo come abbiamo sempre fatto con un unico obiettivo: il bene dell’Inter. Se ci saranno i presupposti andremo avanti. Parlare di questo oggi è folle.

Come fai a controllare la pressione?

La finale di Champions è la partita che tutti gli allenatori del mondo vorrebbero giocare. Per quanto riguarda critiche ed elogi fa parte del gioco. Noi allenatori ci siamo abituati e bisogna continuare a lavorare senza ascoltare troppo. Anzi, qualche volta fa bene, l’importante che le critiche arrivino da persone competenti.

Cos’ha più valore in famiglia, vincere la Champions League come giocatore o allenatore?

Speriamo che ci sia modo di domandarselo. Chiederemo ai miei genitori (ride, ndr)

Sappiamo che Lautaro ha giocato la partita con il Barcellona in condizioni difficili, come sta oggi e pensi di recuperarlo?

Lautaro sta bene. Era già disponibile a Como. Negli ultimi due giorni prima di Como sia Lautaro Martinez che Frattesi mi avevano dato garanzie ma visto il risultato della gara ho preferito non impiegarli.

Come ribaltare il pronostico?

Quando arrivi in finale sai che trovi grandi avversari. Ci vorrà corsa, aggressività e determinazione.

Cosa pensi delle dichiarazioni di Conte su campionato-Champions League?

Ognuno ha le proprie idee, l’importante è che ci sia onestà intellettuale. Non sono d’accordo, ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo in entrambe le competizioni.

Qual è stato il ruolo di Carlos Augusto e quale sarà nella finale?

Bisogna fare i complimenti alla società perché è stato un acquisto passato in sordina per quanto ha reso. Può fare diversi ruoli. Sapevo che era forte ma allenandolo capisci che vale ancora di più. Ci si può fidare in ogni ruolo e partita e penso che Ancelotti lo guarderà con attenzione perché lo merita.

Ad Istanbul arrivava da underdog, ad oggi è diverso. Come cambia e quanto ha influito il campionato?

Per il campionato c’è delusione, potevamo fare di più. Al Napoli vanno fatti i complimenti. Il percorso per Istanbul non fu semplice, come quello di quest’anno. Barcellona e Bayern sono passato, ora bisogna guardare al futuro.

Il giudizio sulla stagione può prescindere dalla Coppa?

Quello sappiamo che fa tutta la differenza del mondo, ma sono d’accordo con Farris: sono stati straordinari i ragazzi in questa stagione, abbiamo dato tutto sul campo, senza fare scelte e dare tutto quello che avevamo. Abbiamo avuto qualche imprevisto ma non abbiamo mai cercato alibi.