Inzaghi: «Forza mentale per l’Inter! Dumfries bravo, con lui anche altri»

Inzaghi si è presentato nella postazione di Inter TV dopo il 2-1 al 90′ contro il Venezia. L’allenatore ha detto la sua sulla vittoria falsa tre punti cruciali nella corsa di vertice.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla a Inter TV dopo il 2-1 al Venezia: «Abbiamo bisogno di recuperare un po’ le energie mentali, perché abbiamo speso tanto. Abbiamo avuto Lazio, Atalanta e Juventus tutte in fila, due volte abbiamo avuto centoventi minuti: ce n’era bisogno. Qualcuno andrà in nazionale, cercheremo di recuperare le energie perché alla ripresa ci sarà una partita importantissima, che cercheremo di farla nel migliore dei modi. Il carattere? Io penso che sia la forza mentale che una squadra deve avere. I ragazzi sono stati bravissimi a non disunirsi e rimanere concentrati. Una volta ottenuto il pareggio sapevamo che nel secondo tempo non l’avremmo fatto subito, ma siamo stati capaci di essere pronti fino alla fine».

I CAMBI – Inzaghi parla delle sostituzioni di oggi: «I cinque che sono entrati hanno dato una grande mano. Dal primo giorno dico che la forza è il gruppo, da chi gioca e da chi subentra. Ho continui segnali di una rosa che va in un’unica direzione, dobbiamo continuare. Sono passati cinque mesi, ne mancano tre e mezzo e dobbiamo continuare così: sulle ultime dieci ne abbiamo vinte nove, ma i competitor non mollano. Denzel Dumfries? È stato bravo, ma penso a tutti i cinque subentrati e a quelli entrati in Coppa Italia. Lo spirito deve essere questo: devono andare tutti in un’unica direzione».

UN PO’ DI STANCHEZZA – Inzaghi chiude col commento sul doppio supplementare: «Abbiamo speso tanto, in più con l’emergenza COVID-19 si diceva che la partita non si doveva fare. Bravi a rimanere concentrati fino al 90′ e vincere una partita importante, nonostante il gol che non dovevamo concedere».