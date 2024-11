Inzaghi: «Fiorentina, servirà grande Inter! Rotazioni non un limite»

Dopo la convincente vittoria contro il Lipsia in Champions League, l’Inter si prepara a tornare in campo per la Serie A con un’importante sfida contro la Fiorentina. Simone Inzaghi, ha parlato a Inter TV, analizzando le insidie del match e sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione.

PROVA DI FORZA – I nerazzurri, a pari punti con i viola al quarto posto in classifica, si troveranno di fronte una squadra guidata da Raffaele Palladino, protagonista di un inizio di stagione brillante. Simone Inzaghi ha presentato così la sfida: «Sarà una partita molto difficile e molto dipende dal nostro approccio, sappiamo che loro sono reduci da sette vittorie consecutive e quindi senza dubbio siamo di fronte a un avversario impegnativo. Dodici risultati utili senza sconfitte? Dal 13 luglio stiamo lavorando bene e siamo contenti dei risultati degli ultimi due mesi, abbiamo fatto ottime gare ma sappiamo che domani sarà un match difficile. Le rotazioni non sono un limite, ma riusciamo anzi a gestire bene tutti i giocatori. Per domani abbiamo qualche defezione ma andremo lì per fare una bella gara».

Inter cresciuta rispetto inizio stagione. Ma ora la stagione entra nel vivo

SUBITO GRANDE IMPEGNO – Simone Inzaghi parla della crescita della squadra e dell’impegno contro la Fiorentina, dopo aver sfidato il Lipsia in Champions League: «Nove partite e sette clean sheet? Stiamo lavorando in entrambe le fasi, tutta l’Inter sta lavorando bene di squadra. Per noi l’obiettivo è sempre quello di migliorare insieme. Sappiamo che sia noi che la Fiorentina abbiamo avuto impegni europei. Loro hanno un ottimo allenatore e dei giocatori di qualità, ci vorrà una grande Inter. Ragionando gara per gara, dovremo focalizzarci su ogni singolo impegno cercando di farci trovare pronti per tutte le partite».