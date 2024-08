Inzaghi: «Fiducioso da stamattina! Inter, solo complimenti»

Il sorriso di Inzaghi è inevitabile, perché stasera l’Inter ha battuto 4-0 l’Atalanta con una prestazione sontuosa. L’allenatore si ferma a parlare su Inter TV dopo il trionfo del Meazza.

IL COMMENTO DEL TECNICO – È felice Simone Inzaghi per la prestazione in Inter-Atalanta: «Questo spirito la vera forza dell’Inter? Sì, abbiamo fatto un’ottima gara. Molto bravi i ragazzi per come sono scesi in campo, abbiamo fatto un’ottima prima mezz’ora. Poi nell’ultimo quarto d’ora ci siamo abbassati e abbiamo rifiatato ma senza concedere quasi nulla. Poi siamo rientrati e abbiamo messo la gara in sicurezza, contro degli avversari forti: sono contento. Abbiamo avuto una grandissima percentuale realizzativa, poi bisogna contare anche il palo di Marcus Thuram che ci avrebbe dato il 3-0 nel primo tempo. Però i ragazzi sono rimasti concentrati e in partita: sono molto contento».

Inzaghi sulle prestazioni di spicco di Inter-Atalanta

IL PROTAGONISTA – Inzaghi su Thuram: «Ha fatto molto bene, come i suoi compagni. Deve continuare a lavorare così e si toglierà altre soddisfazioni, dopo aver già vinto con l’Inter. Quello che conta è come sta lavorando sempre. Diciamo che ero molto fiducioso, per come avevo visto i ragazzi nei quattro giorni. Poi c’è sempre il campo che dà l’ultimo test, però ero abbastanza fiducioso e positivo. Un migliore in campo? No, è complicato. Fatelo voi che siete più bravi, io posso fare i complimenti per come hanno approcciato la gara e come si sono allenati. Sono entrati in cinque, potevano entrarne altri cinque. Adesso ci sono le nazionali, avremo tre giorni di riposo e ripartiremo martedì con i ragazzi – non tanti – che rimangano più qualcuno della Primavera che ci darà una mano».