Inzaghi: «Feyenoord grande storia. Vogliamo regalare un sogno!»

L’Inter ha pescato il Feyenoord agli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi ha espresso il suo parere sul sito ufficiale del club.

NON FACILE! – L’Inter giocherà contro il Feyenoord i suoi ottavi di finale di Champions League. Andata a Rotterdam, ritorno a Milano. La sorte ha fatto un passo verso i nerazzurri, che hanno evitato anche il Real Madrid nel percorso fino alla finale di Monaco di Baviera. La sfida non sarà comunque facile, lo dice l’eliminazione del Milan dello scorso martedì. Simone Inzaghi, così come Piero Ausilio e Javier Zanetti, mostra rispetto nei confronti della prossima avversaria europea: «Torniamo a giocare la Champions League, affrontiamo il Feyenoord, una squadra con una grande storia e che gioca in uno stadio con un ambiente infuocato. Sappiamo che sarà una sfida importante, siamo pronti a dare il massimo. Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui e vogliamo continuare a fare bene in questa competizione. La nostra squadra ha dimostrato di avere carattere e determinazione, e ci prepareremo al meglio per affrontare ogni partita. L’obiettivo è passare il turno provare a regalarci un sogno in questa competizione». Prosegue a partire dal 4 o 5 marzo il percorso nerazzurro verso il grande sogno!