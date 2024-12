Inzaghi: «Festa con i tifosi momento più bello dell’anno. Lautaro Martinez capitano!»

Cosa cambia per Lautaro Martinez con questa rete?

Non era felicissimo, ma ad essere sincero lo vedevo comunque sereno. Lui doveva continuare a lavorare come sempre, risultando essere la guida e il capitano che è sempre stato. Ora è tornato al gol, ma sarà sempre una soluzione per noi dato che è un calciatore importantissimo.

Siete la squadra con più marcatori in Europa. Siete quelli con più soluzioni?

Stiamo avendo lo stesso trend. Al di là delle statistiche, nelle ultime 12 di campionato abbiamo fatto 10 vittorie e 2 pareggi. Dobbiamo continuare in questo modo, sapendo che troveremo sempre degli avversari che ci potranno creare dei problemi.

Tu che conosci la psicologia di un attaccante, ora dobbiamo immaginarci il solito Lautaro Martinez? E, poi, hai un aggettivo per fotografare questo 2024?

Voglio ringraziare i tifosi, quest’anno ci riunirà per sempre. La seconda stella rimarrà a tutti noi del mondo Inter nel cuore. Ora è un piacevole ricordo che va lasciato alle spalle. Il 2024 è finito, ora comincerà il 2025 nel quale dovremo porci tanti obiettivi, com’è giusto che sia l’Inter.

C’è un momento che per te identifica più degli altri questa stagione?

Chiaramente è il tributo che ci hanno dato i tifosi dopo la partita contro il Torino al Duomo. Vedere tutti quei tifosi dal vivo è stato emozionante, anche a pensarci oggi dopo 6 mesi. Rimarrà dentro tutti noi. Si lavora per quello, per cui ci auguriamo di avere altre soddisfazioni del genere.

Secondo te Lautaro Martinez tornerà alle abitudini di prima? Può essere l’aiuto in più?

Sicuramente può esserlo. Al di là del gol, lui deve continuare a lavorare per la squadra. Anche in assenza del gol, riusciva a fare l’identico lavoro che era in grado di garantire nella scorsa stagione. Lavorando tanto per la squadra si può essere meno lucidi, ma i compagni sono comunque in grado di mettere gli attaccanti nelle condizioni di fare molti gol.